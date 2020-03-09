Деревянная скульптура насмерть раздавила ребенка

В украинском городе Запорожье девочку насмерть раздавила деревянная скульптура, сообщается на сайте мэрии города.

Фигура находилась на территории парка «Дубовая роща». Отмечается, что ребенок был без присмотра родителей. Они сидели в одном из ближайших кафе. По предварительным данным, девочка залезла на скульптуру, которая была не закреплена. В результате конструкция упала на ребенка. От полученных травм девочка скончалась.

Полиция начала расследование по статьям «Служебная халатность» и «Умышленное убийство», сообщает «Укринформа» со ссылкой на пресс-офицера ГУНП в Запорожской области Екатерину Людвик.

В ноябре 2019 года в Люксембурге во время рождественской ярмарки ледяная скульптура раздавила двухлетнего ребенка. Инцидент произошел на площади Гийома II. Отмечалось, что ледяная фигура развалилась на части, а одна из глыб нанесла смертельные травмы ребенку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!