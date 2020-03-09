Партия Зеленского начала искать замену Авакову

В правящей украинской партии «Слуга народа» рассказали, что начали искать замену главе МВД Арсену Авакову. Об этом рассказала в беседе с 24 каналом заместитель главы фракции партии в Верховной Раде Евгения Кравчук, пишет «Страна.ua».

Кравчук объяснила, что к Авакову есть вопросы, в том числе «по полиции, и, очевидно, по другим моментам». Однако на сегодняшний день у президента Украины Владимира Зеленского нет кандидатов на эту должность, отметила депутат.

«Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что этот потенциальный заместитель сможет заменить министра — то вечных людей нет нигде. Об этом свидетельствуют предыдущие увольнения», — заключила Кравчук.

7 марта Зеленский объяснил кадровые изменения в правительстве отсутствием эффективности и результативности. Глава государства подчеркнул, что кадровые перестановки не повлияют на курс Украины. Он добавил, что украинские власти и в дальнейшем нацелены на внедрение реформ и сотрудничество с МВФ.

4 марта Верховная Рада утвердила новый состав правительства. Его главой стал бывший вице-премьер Денис Шмыгаль. В Кабмине сменились десять министров. Свои посты сохранили только четверо чиновников — вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МВД Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

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