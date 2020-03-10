На Украине заявили о планах России взять Киев без сопротивления в 2014 году

Исполнявший обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов заявил, что у России были планы взять Киев без сопротивления. Интервью с ним опубликовано на сайте «Крым. Реалии».

По словам Турчинова, в 2014 году украинская разведка докладывала, что Россия планирует до 1 марта закончить «крымскую операцию» и «оккупацию» полуострова. «И уже с 1 марта должна была начаться масштабная военная операция в континентальной Украине. В том числе взятие Киева без сопротивления — в стране хаос, они на это рассчитывали — и возвращение легитимного, с их точки зрения, президента Януковича, который уже написал письмо: "Прошу ввести войска"», — заявил Турчинов.

Материалы по теме Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе Войска ЛНР начали наступление. Украина потеряла свои позиции

Чтобы сломать этот сценарий, Украине было необходимо избрать легитимного и признанного во всем мире президента, утверждает Турчинов. Поэтому в стране не ввели военное положение, при котором выборы отменяются, хотя лично он выступал за его введение.

Ранее Турчинов заявил, что в 2014 году пытался позвонить Путину в Кремль.

Президент Украины Виктор Янукович был свергнут в 2014 году в результате массовых антиправительственных акций под названием «Евромайдан». Крым вошел в состав России в марте того же года после проведенного на полуострове референдума. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость от Киева. Украина обвиняет Россию в оккупации своей территории.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!