Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму. Интервью с Турчиновым опубликовано на сайте «Крым. Реалии».

Экс-глава Украины заявил, что сначала разговаривал с тогдашним спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным, который «угрожал» ему. «Пошли угрозы, что если будут гибнуть русскоязычные, русские, то они нас как военных преступников будут искать по всему миру», — рассказал Турчинов. Тогда он ответил, что это Россия начала «необъявленную войну», и у нее «нет никаких оснований» для нахождения на украинской территории. «На это он мне сказал, что "основания будут"», — утверждает Турчинов.

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Он пытался позвонить Путину после того, как «российский Генштаб дал ультиматум» украинским подразделениям в Крыму сложить оружие. «Мне надо было выиграть время любым путем. Поэтому, делать нечего, я попытался позвонить Путину по спецсвязи в Кремль. Мне говорят, что он не будет с вами говорить, вы нелегитимный», — рассказал Турчинов.

Тогда он снова позвонил Нарышкину и начал «блефовать»: заявил, что украинские военные «получили команду стрелять на поражение», все иностранные посольства будут проинформированы о том, что Россия готовит штурм украинских частей, и вся кровь будет лежать на Москве. «В результате они не пошли на штурм», — заключил Турчинов.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Украина и страны Запада считают это оккупацией.

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