Лопнувший на пляже батут убил трехлетнего ребенка

Трехлетняя британка Ава-Мэй погибла из-за лопнувшего на пляже батута. О происшествии сообщает Mirror.

Семья из города Сомершарма приехала в парк отдыха на пляж Горлстон в Норфолке, Великобритания. Девочка захотела попрыгать на батуте, и взрослые отправили ее туда. Однако через некоторое время он лопнул, и ребенка подкинуло на высоту, равную шести метрам. Девочка ударилась головой о песок и вскоре скончалась в больнице.

«Я услышала громкий взрыв, как будто кто-то выстрелил из пушки. Это был самый громкий звук в моей жизни. Через секунду я увидела Аву, которая перевернулась в воздухе пять или шесть раз. Ее глаза были закрыты, и она не кричала», — заявила тетя девочки.

Отмечается, что один из сотрудников пляжа попытался поймать ее, однако не смог дотянуться до ребенка. Другая посетительница, прыгавшая на батуте, не пострадала.

В марте туристка упала со скалы в первый день отдыха и погибла. Британка Трейси Дайан Нотт (Tracy Diane Knott) отправилась в путешествие в Девон, Англия, вместе с мужем, чтобы отметить свое 50-летие. В день трагедии женщина шла по прибрежной тропе в сторону парка, поскользнулась и упала с обрыва на камни. Ее нашли мертвой в море. В ходе следствия выяснилось, что во время происшествия она была пьяна.

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