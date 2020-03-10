Пользователей Masterсard атаковали мошенники

Пользователи платежной системы Mastercard подверглись кибератаке, сообщает компания ESET, специализирующаяся на информационной безопасности. Как говорится в сообщении компании, поступившем в «Ленту.ру», пользователям следует опасаться фишинговых сообщений с «уведомлением об обновлении».

Опасные письма предупреждают якобы о внедрении новой системы безопасности, в результате чего возможны отключения аккаунтов. Владельцам карт предлагают перерегистрироваться, а для этого — пройти по ссылке и заполнить несколько форм. Для этого нужно ввести персональные данные, логин, пароль и другую важную информацию.

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Для правдоподобности мошенники имитируют процесс верификации лица, а также отправляют верификационный код. В результате они получают сведения, позволяющие похищать средства со счета жертвы.

Специалисты по кибербезопасности подчеркивают, что сайт, на который переводят вступивших в коммуникацию с аферистами пользователей, не имеет никакого отношения к Mastercard. Преступников выдает адрес электронной почты, который не совпадает ни с одним из официальных адресов компании.

В феврале на несанкционированное списание средств пожаловались пользователи платежной системы PayPal. Злоумышленники похитили с их счетов десятки тысяч евро.

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