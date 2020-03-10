Отец, сын и собака пережили крушение самолета без единой царапины

В американском штате Флорида семья уцелела после падения самолета. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В воскресенье утром, 8 марта, 47-летний Джейсон Доэрти (Jason Dougherty) с 22-летним сыном Калебом (Caleb) и домашним псом породы лабрадор-ретривер отправились в путешествие на частном самолете «Бичкрафт Бонанза». Семья летела в аэропорт города Дестин, когда их самолет вышел из строя и врезался в дерево. Пассажирам чудом удалось пережить падение без каких-либо травм.

Местные жители заметили упавший самолет и с помощью лестницы спустили путешественников на землю. «Невероятно, но эти двое и их лабрадор пережили крушение без единой царапины», — подчеркнули представители полиции округа Окалуса на Facebook. По предварительной версии, у самолета случились неполадки с двигателем. По делу будет проведено расследование.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что в Аргентине пилот посадил частный самолет с двумя отказавшими двигателями в кукурузное поле и спас жизни всех пассажиров. Аварийная посадка проходила при плохих погодных условиях, во время шторма и ливня.

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