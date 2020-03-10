В России начали заново формировать «медицинский спецназ», попавший в ходе военной реформы под сокращение. С этого года Минобороны развернет в каждом военном округе медицинские отряды специального назначения (МОСН), сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

МОСН будут перебрасывать в разные точки для разворачивания военных госпиталей. В каждый отряд войдут около 200 военных врачей, способных работать в зоне боевых действий, а также в районах чрезвычайных ситуаций и массовых эпидемий. Помимо специалистов и медицинского оборудования, МОСН включит полевые кухни, бани, палатки для проживания и автоперевязочные. До конца года планируется сформировать отряд в Ленинградской области.

Источник в Минобороны отметил, что «медицинский спецназ» может быть задействован не только в миссиях боевого характера, но и в миротворческих или гуманитарных. «Присутствие квалифицированных медиков, способных проводить сложные операции в зоне боевых действий, позволит сохранить жизнь и здоровье многим военнослужащим. При тяжелых ранениях критически важно, чтобы помощь была оказана в первые часы. Причем не просто перевязка, а профессиональное медицинское вмешательство», — добавил эксперт.

Отмечается, что в последние годы МОСН от медучреждений направляют для помощи местным жителям в Сирию. В прошлом году во время наводнения в Иркутской области военнослужащие Центрального военного округа убирали завалы, разбирали аварийные дома, очищали воду от загрязнений, а также обеспечивали местных жителей продовольствием. В 2014 году по распоряжению министра обороны военные врачи работали в Гвинейской Республике, помогая бороться с эпидемией лихорадки Эбола.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!