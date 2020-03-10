В России коронавирус признали форс-мажором при госзакупках. Соответствующий документ для правительства разрабатывают Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином, сообщает газета «Коммерсантъ».

В Минпромторге указали, что это необходимо, чтобы «нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по заключенным автопроизводителями госконтрактам».

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Торгово-промышленная палата (ТПП) уже выдает заключение о форс-мажоре из-за вируса, однако это происходит только в случае срыва экспортных поставок. При этом в ТПП в качестве форс-мажора рассматривают не саму эпидемию заболевания, а меры, принимаемые для предотвращения ее распространения.

По последним данным, всего в мире зарегистрировано более 113 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4024 человека, более 64 тысяч — излечились.

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