В Москве годовалый ребенок попал в больницу после домашнего обрезания

В Москве местные жители самостоятельно сделали обрезание годовалому сыну, после чего ребенок попал в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мальчика госпитализировали 8 марта. Проведение процедуры обрезания крайней плоти на дому привело к кровотечению. Следственный комитет назначил проверку по факту произошедшего.

Ранее в Новой Москве двухлетний ребенок впал в кому во время операции по обрезанию, проводимой на дому. Его доставили в подмосковную больницу на вертолете. Семья мальчика исповедует ислам, где обрезание считается одним из важнейших обрядов. Предположительно, процедуру проводил знакомый педиатр из Таджикистана, который уже имел опыт в подобных операциях.

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