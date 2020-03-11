Защита осужденного на 23 года Вайнштейна обжалует приговор

Защита осужденного на 23 года голливудского продюсера Харви Вайнштейна обжалует приговор. Об этом сообщает издание Variety.

Адвокат Донна Ротунно, заявила что апелляция будет подана в июле. Она пообещала предоставить доказательства предвзятости суда, а также обвинила судью Джеймса Берка в том, что тот поддался давлению общественности и движения против домогательств #MeToo.

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Комментируя срок бывшего магната, Ротунно отметила, что эта цифра вызывает в ней гнев: «Я думаю, что трусливо давать ему столько лет». Сам Вайнштейн перед оглашением приговора сказал, что он раскаивается, но при этом добавил, что он сбит с толку прозвучавшими в его адрес обвинениями.

Ранее в среду бывшего магната приговорили к 23 годам лишения свободы. В феврале жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Тогда Вайнштейн отказался признавать свою вину. По его словам, все происходило по взаимному согласию.

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