Голливудский продюсер Харви Вайнштейн нанял консультанта для подготовки к тюремному заключению. Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что специалист не будет заниматься психологической поддержкой кинематографиста, однако будет обязан следить за тем, чтобы его клиент получал материальную и медицинскую помощь. Это необходимо, так как Вайнштейн страдает от диабета и серьезных проблем со спиной.

Адвокат магната Артур Айдала рассказал, что его клиент по-прежнему находится в госпитале Bellevue, куда он попал 25 февраля с жалобами на боли в груди. По словам юриста, пока неизвестно, когда продюсер будет переведен в тюрьму для ожидания приговора.

Ранее жюри присяжных в суде Манхэттена признало Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Сам продюсер вину не признал, сказав, что все происходило по взаимному согласию.

Обвинения в адрес Вайнштейна впервые прозвучали в конце 2017 года со страниц The New York Times. Издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных, пострадавших за последние 30 лет. Позднее свои истории рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

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