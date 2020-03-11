Подмосковный Хатико 15 лет сторожил памятник погибшим хозяевам

В Московской области пес уже 15 лет живет около памятника своим хозяевам, которые погибли в аварии, пишет «Подмосковье сегодня».

Мраморная плита с портретами погибших в 2004 году мужчины и женщины установлена на трассе около деревни Якимово. Их родственники не захотели приютить собаку и привязали ее у памятника. Животное просидело на привязи неделю, пока его не отвязали. Освободившись, питомец отказался уходить и стал защищать могилу.

Местные жители рассказали изданию, что подкармливают подмосковного Хатико, соорудили ему утепленную конуру. Собака ведет себя с людьми недоверчиво, лает и отходит в сторону. Несколько лет назад к ней прибилась еще одна дворняга, и теперь они живут у памятника вместе, уже в двух будках.

По словам кинолога, создателя подмосковного приюта «Гвардия» Сергея Фокина, поведение животного можно объяснить только большой любовью к хозяину. Он отметил, что уличные собаки более склонны к преданности, чем домашние.

В конце декабря жители Красноярского края рассказали в соцсетях о собаке, которая три месяца ждала хозяина на обочине дороги у деревни Кускун. Ей соорудили теплую будку, проезжающие автомобилисты привозили еду. Владелец за ней так и не приехал.

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