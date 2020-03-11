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Один из самых низких мужчин на планете вырос к 28 годам до 76 сантиметров

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Фото: страница Nick Smith в Facebook

Житель американского штата Джорджия, которого считают одним из самых низких мужчин на планете, отметил 28-й день рождения. Об этом сообщает газета The Sun.

Аномально низкий американец Ник Смит вырос к 28 годам до 76 сантиметров из-за дварфизма. В день рождения его сфотографировали вместе с 25-летним братом Леви, чей рост составляет 1,96 метра. Большая разница в росте не мешает братьям весело проводить время и играть в спортивные игры, такие как бейсбол. По словам их матери Шелли, врачи предупреждали, что Ник может иметь проблемы со здоровьем и не дожить до зрелого возраста.

«Мы и мечтать не могли, что он доживет до 28 лет. Но нельзя сказать наверняка, будет ли он с нами в свой следующий день рождения, — отметила Шелли. — Ник ведет полноценную жизнь наперекор опасениям докторов». Мать признается, что она постоянно беспокоится о будущем сына. По ее словам, даже небольшая простуда может серьезно сказаться на его здоровье.

Несмотря на все трудности, семья Ника радуется любой возможности провести с ним время. «Мы любим праздновать его день рождения. Мы радуемся, что он жив и все еще с нами», — подчеркнул его второй брат Трэвис.

В феврале сообщалось, что жительница английского города Уоррингтон, графство Чешир, Джорджия Ранкин страдает от скелетной дисплазии, из-за которой ее рост составляет всего 76 сантиметров. Больше всего 19-летнюю девушку расстраивает, что она не может найти подходящую для себя одежду. Из-за постоянной боли Ранкин приходится ежедневно принимать множество лекарств.

17 января сообщалось, что самый маленький в мире человек — непалец Хагендра Тапа Магар (Khagendra Thapa Magar) — умер в возрасте 27 лет. Его рост составлял 67,08 сантиметра.

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