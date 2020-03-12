Воробьев вручил врачам сертификаты на соципотеку

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты на получение социальной ипотеки 15 врачам. Об этом сообщает РИАМО в четверг, 12 марта.

«Профессия врачей очень ценная. Сейчас особенно актуальная. Мы все понимаем, что на систему здравоохранения и в мире, и у нас в стране особая нагрузка», — сказал он.

Воробьев напомнил, что программа соципотеки была принята в регионе четыре года назад, и с того момента пользуется спросом.

Министр жилищной политики области Инна Федотова в свою очередь добавила, что принять участие в «Социальной ипотеке» могут не только врачи, но и представители других профессий.

В декабре прошлого года сообщалось, что в регионе могут создать специальную ипотеку для удаленных сельских территорий.

В период с 2016 по 2019 год выдано более 950 сертификатов медицинским работникам. Ожидается, что до конца года свидетельства вручат еще 115 медработникам.