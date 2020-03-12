Актриса из «Гарри Поттера» забеременела от сына основателя Playboy

Британская актриса Скарлетт Хефнер, сыгравшая Пэнси Паркинсон в серии фильмов о Гарри Поттере, заявила о беременности от Купера Хефнера, сына основателя журнала Playboy Хью Хефнера. 29-летняя артистка поделилась новостями в Instagram, опубликовав фото с округлившимся животом.

«Мы с Купером рады рассказать, что скоро у нас будет маленький. Ждем не дождемся встречи с новейшим маленьким Хефнером», — написала она.

Cooper and I are delighted to share that we have a little one on the way. Our hearts are filled with gratitude and joy, and the two of us can’t wait to meet the newest little Hefner. Фото опубликовано @scarletthefner

Пара сыграла свадьбу в 2019 году. До этого они встречались на протяжении шести лет. Скарлетт Хефнер сыграла в трех финальных частях франшизы о Гарри Поттере — «Принце-полукровке» и двух «Дарах Смерти». Она также сыграла в сериалах «Дневники вампира» и «Рухнувшие небеса».

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