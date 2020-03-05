Обнаженная Кэти Перри объявила о беременности от Орландо Блума

Американская певица Кэти Перри объявила о беременности от британского актера Орландо Блума. Полуобнаженная поп-исполнительница показала округлившийся живот в клипе на песню Never Worn White, опубликованном на ее YouTube-канале в четверг, 5 марта.

Артистка призналась в Twitter, что рада публичному объявлению о беременности: «Господи, так рада, что больше не нужно втягивать его. Или таскать с собой большую сумку».

21 февраля стало известно, что Перри надышалась газом и упала в обморок.

В январе о своей беременности заявила канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс. Она опубликовала обнаженные фото, на которых на животе артистки нарисован ребенок.

Кэти Перри и Орландо Блум обручились в феврале 2019 года.

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