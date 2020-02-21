Кэти Перри надышалась газом и упала в обморок

Видео: Access / YouTube

Американская певица Кэти Перри упала в обморок из-за утечки газа. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube-канале Access.

Инцидент произошел на съемках телешоу «Американский идол», в котором певица выступает в роли судьи. Перри прервала съемку, спросив у других судей, не чувствуют ли они газ. Артистка добавила, что у нее начала болеть голова, и что это «очень плохо».

Съемочную группу эвакуировали на улицу, где Перри упала в обморок. На место происшествия приехали медики и спасатели.

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