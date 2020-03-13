В Кремле рассказали об отношении Путина к созданию культа его личности

Отношение президента России Владимира Путина к созданию культа его личности — отрицательное. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в пятницу, 13 марта.

«Ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен», — сказал представитель Кремля.

В январе Дмитрий Песков прокомментировал наличие культа личности Владимира Путина в Чеченской Республике. По его словам, президенту это не нравится, но в Чечне нетипичная ситуация.

Осенью 2014 года «Левада-Центр» провел опрос, пятая часть участников которого выразила уверенность, что в стране существует культ личности Путина. 31 процент респондентов заявили, что он пока не сформировался, но «предпосылок для него все больше и больше». В то же время 40 процентов опрошенных не нашли никаких подтверждений наличия культа личности президента.

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