Раскрыта главная загадка Урана

Астрономы Мэрилендского университета в США предложили объяснение, почему Уран вращается вокруг своей оси по часовой стрелке под углом в 98 градусов. Причиной аномалии может быть наличие в прошлом гигантской кольцевой системы. Об исследовании, которое раскрывает главную загадку ледяного гиганта, сообщает издание Science Alert.

Исследователи подвергли сомнению основную гипотезу, согласно которой Уран пережил несколько столкновений с крупными небесными телами на ранних этапах существования Солнечной системы. Уран и Нептун имеют схожие периоды вращения, что указывает на то, что обе планеты сформировались в одинаковых условиях. Если бы Уран претерпел столкновения, то это повлияло бы на период. Кроме того, удары, скорее всего, разрушили бы его спутниковую систему, однако луны ледяного гиганта по размеру и расстоянию от планеты напоминают галилеевы спутники Юпитера, что указывает на отсутствие сильного воздействия.

Согласно специалистам, эти проблемы решаются, если предположить, что у Урана была достаточно большая кольцевая система, способная вызвать прецессию — колебания оси вращения. Эта прецессия могла сочетаться с орбитальной прецессией, когда возмущение испытывает сама орбита планеты вокруг Солнца. В результате возник спин-орбитальный резонанс, когда синхронизируется орбитальное движение небесного тела и его вращение вокруг своей оси. Резонанс, в свою очередь, может генерировать большой осевой наклон.

Согласно результатам моделирования, кольцевая система могла обеспечить наклон лишь в 70 градусов. Таким образом, ученые не исключают влияние одного единственного столкновения с планетой, масса которой достигала половины массы Земли. Это более вероятный сценарий, чем серия подобных столкновений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!