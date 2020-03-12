Найдена планета с железными дождями

Швейцарские астрономы обнаружили экзопланету, на которой идет железный дождь. Аномалия связана с большой разницей температур на противоположных сторонах небесного тела, говорится в статье для журнала Nature.

Расположенная на расстоянии около 640 световых лет от Земли планета WASP-76b находится в созвездии Рыб. Из-за того что она отдалена от материнской звезды на небольшое расстояние, на полный оборот вокруг нее уходит 43 часа. Также по этой причине температура на дневной стороне планеты достигает 2400 градусов Цельсия. Этого достаточно для испарения металлов, пары которых переносятся на противоположную сторону WASP-76b, которая приблизительно на тысячу градусов холоднее.

В результате резкого понижения температуры происходит конденсация паров, и металл выпадает в виде дождя. «Представьте, что вместо моросящих капель воды на поверхность выпадают железные капли», — заявил профессор Женевского университета в Швейцарии Давид Эренрайх (David Ehrenreich). Еще одной особенностью WASP-76b ученые назвали ситуацию «застрявшего в тылу», когда небесное тело постоянно обращено одной стороной к материнской звезде. Из-за разницы температур на экзопланете бушуют ветра, достигающие скорости 18 тысяч километров в час.

Планета с аномальными осадками было обнаружена Эренрайхом вместе со своими коллегами с помощью Очень большого телескопа (VLT), расположенного в чилийской пустыне Атакама. Результаты наблюдений были получены с помощью приемника ESPRESSO в сентябре 2018 года.

В начале марта международная группа астрономов обнаружила экзопланету, порождающую мощные радиосигналы. Ученые выяснили, что небесное тело испускает излучения из-за взаимодействия с магнитным полем родительской звезды GJ1151.

В конце февраля астрономы отчитались об изучении планеты K2-18b, находящейся в 124 световых годах от Земли. На планете были найдены водяной пар, водород, небольшое количество аммиака и метана, что позволяет судить о потенциальном наличии жизни. Живые организмы могут произойти из широкого слоя жидкой воды, обнаруженной на небесном теле.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!