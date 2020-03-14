Россиянам рассказали о выборе градусника

Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik рассказал, какой градусник приобрести для личного использования.

По его словам, инфракрасный градусник стоит намного дороже. Соотнося цену и точность измерения, лучше отдать предпочтение электронному термометру, поскольку он долговременный и надежный. «Но наши люди так устроены психологически, что мы еще не научились доверять электронике», — отметил Хорошев. По его словам, такое явление очень частое, однако электронное измерение температуры — самое точное на сегодня.

Традиционные ртутные термометры также показывают точную температуру, однако с ними нужно обращаться осторожно из-за опасного вещества внутри. «Иметь ртутный термометр просто небезопасно», — сказал собеседник издания. Он резюмировал, что для обычного бытового использования самым точным является электронный градусник.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал об опасности чрезмерного мытья рук. По его словам, использование моющих средств более шести-восьми раз в день пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций. Также частое мытье рук повреждает кожу, поскольку мыло и гель обладают повреждающим действием.

13 марта сообщалось, что за последние сутки в России выявлены еще 11 человек, заразившихся коронавирусом. Пятеро заболевших находятся в Москве, трое — в Санкт-Петербурге, еще по одному — в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае. Так, число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом достигло 45.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!