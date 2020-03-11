Названа опасность мытья рук

Мытье рук является одним из главных инструментов по борьбе с распространением вирусов, однако оно может нанести вред здоровью. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik.

По его словам, мытье рук с использованием моющих средств более шести-восьми раз в день пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций. Кроме того, частое мытье рук повреждает кожу, поскольку мыло и гель обладают повреждающим действием.

Также следует ограничить применение антисептиков, которые россияне часто используют в период сезонных обострений вирусных инфекций и ОРВИ.

Бессмертный также опроверг то, что антисептики лучше справляются с грязью на руках, чем обычное мытье рук с мылом. «Антисептики и влажные салфетки не смывают грязь с рук, а просто размазывают грязь по рукам», — рассказал он.

Ранне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новом пути передачи коронавируса SARS-CoV-2. По ее словам, помимо воздушно-капельного пути, вирус может распространяться фекально-оральным путем. В частности, это происходит через грязные руки и грязную воду. В качестве мер предосторожности россиянам рекомендовали чаще мыть руки, лицо, протирать гаджеты, использовать только чистую посуду, содержать в чистоте свое жилье и предметы личного обихода.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!