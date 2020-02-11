Ситуацию с распространением гриппа и ОРВИ в России оценили

В 37 регионах России превышен эпидемический порог гриппа и ОРВИ, географическое распространение заболеваемости на шестой неделе 2020 года продолжается. Такую оценку ситуации дал Роспотребнадзор, сообщается на сайте ведомства.

Превышение недельных эпидемических порогов также отмечено в девяти центральных городах, при этом в самом субъекте, к которому принадлежит город, этого не произошло. Чаще всего россияне заболевают вирусом гриппа В.

Преимущественно, болеют дети в возрасте 7-14 лет. При подготовке к эпидемии привили 50,5 процента населения страны (почти 74 миллиона человек).

В конце января Роспотребнадзор рассказал об опасных для жизни осложнениях гриппа. Так, после заболевания могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой или органами дыхания. Вирус также может повлиять на нервную и мочеполовую системы. Самое опасное и частое осложнение — пневмония, которая может быть первичной или вторичной, возникшей на фоне бактериальной инфекции. Среди других опасных осложнений специалисты назвали отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит и сепсис. Единственным надежным средством для профилактики гриппа специалисты назвали вакцинацию.

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