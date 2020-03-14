Низкие цены на нефть назвали не нужными Саудовской Аравии и США

В мире почти нет производителей, которые были бы заинтересованы в сохранении низких цен на нефть. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Низкие цены не выгодны ни для Саудовской Аравии, ни для США, подчеркнул Костин. По его словам, бюджет ближневосточной страны строится на ценах от 65 долларов, а американская сланцевая нефть стоит около 40 долларов. Учитывая это, среднегодовая цена сырья прогнозируется около 40-45 долларов, что позволит России иметь бездефицитный бюджет, отметил он.

Костин также допустил, что на нефтяные цены повлияет коронавирус. Он предположил, что потребление нефти сократится, так как «самолеты не будут летать, машины не будут ездить».

Ценовая война на рынке нефти началась после провала переговоров стран ОПЕК+ о дальнейшем сокращении добычи и стремительного падения цены на топливо. Россия отказалась утвердить дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, объяснив, что выпадающие объемы немедленно занимают США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!