Кольцевой линии Московского метро исполнилось 66 лет

Ровно 66 лет назад в Москве замкнулась первая Кольцевая линия метро. Это событие прокомментировал «Ленте.ру» руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов. Кольцевую линию метро запускали в три этапа в течение десяти лет. Последний из них завершился 14 марта 1954 года, когда открыли участок между станциями «Белорусская» и «Парк культуры».

«Идея строительства Кольцевой линии не связана с пятном от кружки на карте. Линия изначально задумывалась как пересадочный контур. Было ясно, что нагрузка на пересадочных узлах в центре Москвы будет большой. Кольцо должно было объединить как существующие на тот момент, так и перспективные участки метро, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре», — рассказал Максим Ликсутов.

В 1940-е будущую линию называли Большим кольцом, отметил руководитель департамента. Доказательство этому можно найти и сейчас на станции «Курская»-кольцевая. На путевой стене есть надпись: «Курская Большого кольца 1945-1949». Проект развития метро 1947 года предусматривал создание Малой кольцевой линии метрополитена приблизительно в рамках Бульварного кольца. Кольцевая линия лишь частично повторяет очертания Садового кольца. При согласовании проекта выбор был сделан в пользу того, чтобы объединить семь из девяти вокзалов.

Каждая станция Кольцевой линии является объектом культурного наследия регионального значения, отметил Максим Ликсутов. На станциях Кольцевой линии было смонтировано более 700 люстр и светильников, лучшие мастера отделочных работ установили для облицовки залов около 50 тысяч квадратных метров мрамора и гранита различных сортов, привезенных с Кавказа, Урала, Алтая, Украины, Узбекистана, Карелии.

«Впервые на Кольцевой были сооружены наклонные ходы увеличенного диаметра, позволившие установить четыре эскалатора вместо трех, а всего смонтировано 60 эскалаторов. Если можно было бы составить эти эскалаторы в один, то получилась бы движущаяся лестница длиной 10 километров», — подчеркнул Максим Ликсутов.

На Кольцевой линии при движении по часовой стрелке станции объявляет мужской голос, а при движении против часовой — женский, обратил внимание глава Диптранса. Это сделано для удобства навигации пассажиров. На радиальных линиях для объявления станций и другой информации используются те же голоса. Мужской — при движении в центр, а женский — при движении из центра.

«Кольцевая линия — одна из самых востребованных в Московском метрополитене. В рабочий день пассажиропоток по входу на станции составляет 700-750 тысяч. А с учетом пересадок с других линий за сутки поезда могут перевозить по кольцу примерно 2 миллионов человек», — говорит Максим Ликсутов.

В часы пик по линии одновременно курсируют более 30 пятивагонных составов «Русич». Поезда, следующие в обе стороны, останавливаются на каждой станции более тысячи раз в рабочий день. Чтобы проехать все кольцо и выйти на той же станции, потребуется всего полчаса.

«Более трех тысяч двухсот сотрудников Мосметро работают на Кольцевой линии. Среди них больше всего представителей технических специальностей: около 1 100 сотрудников Дирекции инфраструктуры и более 850 сотрудников электродепо "Красная Пресня", в том числе 210 машинистов электропоезда, — рассказал Максим Ликсутов. — Еще около 300 человек составляет станционный персонал и диспетчеры — сотрудники Службы движения. Также трудятся около 400 сотрудников касс Службы сбора доходов. Уборкой в пассажирской зоне станций занимаются свыше 120 человек. Остальные — сотрудники Службы пассажирских сервисов, Службы безопасности, Отдела пожарной охраны, IT-специалисты и работники прочих подразделений».

В 2023 году между «Проспектом Мира» и «Новослободской» планируется открыть тринадцатую станцию Кольцевой линии. Ее проектное название — «Суворовская». Здесь будет пересадка на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии, завершил рассказ Максим Ликсутов.

