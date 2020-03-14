«Тройка» обзавелась своим личным кабинетом

В новой версии приложения «Метро Москвы» появится «Личный кабинет», в котором можно будет привязать карту «Тройка» к номеру своего телефона, следить за балансом своих билетов, а также переводить его и поездки с одного носителя на другой, если у пользователя несколько «Троек». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Помимо этого, в «Личном кабинете» можно будет отслеживать статус обращений в метрополитен и участвовать в голосованиях о московском транспорте. Планируется, что в будущем в «Метро Москвы» еще станут отображаться накопленные бонусы по программе лояльности «Город» карты «Тройка».

«В приложении можно будет зарегистрировать несколько карт "Тройка". Это удобно тем пассажирам, кто пользуется, например, обычной картой, а также кольцами и браслетами с функцией "Тройки". Сервис будет полезен также, если пользователь потерял карту. В этом случае поездки можно будет перевести на другую "Тройку", заблокировав предыдущую. Чтобы все новые функции работали корректно, были понятны и удобны пользователям, мы решили обратиться к пассажирам с просьбой помочь нам усовершенствовать сервис», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Пассажиры московского метро смогут протестировать новые функции в мобильном приложении «Метро Москвы» еще до официального выпуска обновленной версии программы. Пользователям предоставят доступ к бета-версии приложения, после чего они смогут воспользоваться новыми функциями и прислать предложения по их доработке. Запись на участие в тестировании обновленного «Метро Москвы» уже открылась, подать заявки могут все желающие до 28 марта.

Чтобы принять участие в тестировании новых возможностей мобильного приложения «Метро Москвы», нужно отправить письмо на электронную почту портала. В нем следует указать контактный номер телефона и модель устройства. К началу эксперимента людям, оставившим заявки, предоставят ссылки на скачивание тестовой версии приложения. Сначала функция переноса баланса будет доступна только пользователям системы Android, на iOS она появится позже. Кроме того, горожане смогут использовать web-версию личного кабинета. Участники будут тестировать новые функции на собственных «Тройках». Предложения по доработке можно присылать разработчикам в свободной форме.

«Мы учтем все полученные замечания и пожелания, внесем необходимые изменения в новую версию, а затем обновим мобильное приложение для всех пользователей. Планируется, что новые возможности в приложении "Метро Москвы" появятся вскоре после окончания тестирования», — отметил Максим Ликсутов.

Мобильное приложение «Метро Москвы» запустили в 2017 году. Благодаря этому сервису пользователи могут первыми узнавать об открытии новых станций и запланированных ремонтных работах. Срочные сообщения приходят в виде пуш-уведомлений. Приложение помогает построить маршрут с учетом использования любого городского транспорта. Оно подсказывает, как добраться до конкретной точки, и вычисляет время в пути. Еженедельно пассажиры строят более двух миллионов маршрутов по городу с помощью приложения. В нем есть справочник основных достопримечательностей столицы, до каждой из которых можно проложить оптимальный маршрут. Пользователи также могут узнать обо всех действующих тарифах на проезд.

«Метро Москвы» дает сведения и о перехватывающих парковках рядом со станциями метро, а также о количестве мест на них. Помимо этого, с помощью сервиса можно заказать услугу сопровождения в Центре обеспечения мобильности пассажиров. Среди самых популярных функций приложения за все время его работы — построение маршрута и пополнение баланса «Тройки».

С октября 2019 года в «Метро Москвы» появилась возможность построить маршрут с учетом Московских центральных диаметров и будущих станций метро, которые планируется открыть до 2021 года. Их отметили на перспективной схеме подземки. Например, на карте есть строящиеся станции Большой кольцевой линии — участки от «Авиамоторной» до «Лефортово», от «Хорошевской» до «Карамышевской» и от «Лефортово» до «Рубцовской».

