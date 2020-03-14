Билл Гейтс решил уйти из совета директоров Microsoft

Сооснователь и бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс решил уйти из совета директоров компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Уточняется, что Гейтс продолжит работать в Microsoft в качестве советника генерального директора компании Сатьи Наделлы. «Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение компании и достичь амбициозных целей», — сказал он.

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Миллиардер также захотел уделять больше времени благотворительности, в частности, развитию глобального здравоохранения и образования, а также проблемам изменения климата.

Кроме того, Гейтс покинет совет директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.

Ранее в марте Билл Гейтс стал одним из самых обедневших из-за коронавируса богачей. Он потерял 6,6 миллиарда долларов.

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