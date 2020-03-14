Названа равная России замена Земли

Через несколько миллиардов лет, когда Солнце поглотит Землю, температура поверхности Плутона достигнет 20–40 градусов Цельсия, в результате чего карликовая планета станет идеально пригодной заменой для жизни человека, пишет ТАСС.

Агентство приводит комментарий астронома Владимира Сурдина, согласно которому «поверхность Плутона, конечно, маленькая, но она в точности равна поверхности современной России». По словам эксперта, в случае размещения на карликовой планете восьми миллиардов человек соответствующая плотность населения не превысила бы таковую в современной Московской области.

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«Поэтому вполне можно рассчитывать на Плутон через 3,5–4 миллиарда лет и вплоть до пяти миллиардов лет как на планету для колонизации человечеством и представителями земной биосферы», — считает астроном.

В апреле 2019 года в Философском обществе Вашингтона (США) между научным руководителем миссии New Horizons Аланом Стерном и бывшим президентом Международного астрономического союза Роном Экерсом состоялись дебаты по определению того, что называть планетой.

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