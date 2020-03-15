Супруга премьер-министра Испании заразилась коронавирусом

Супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что несколько часов назад во дворце Монклоа у близких к премьер-министру людей взяли анализы. В случае с Бегоньей Гомес они дали положительный результат.

Сейчас с Санчесом и Гомес все в порядке, они оба остаются во дворце.

Ранее 15 марта власти Испании приняли решение ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничительные меры вводятся на 15 дней. Выйти из дома можно будет для того, чтобы купить продукты или лекарства, посетить больницу или работу, а также в случае форс-мажорных обстоятельств.

По последним данным, в Испании зафиксировано 6315 случаев заражения коронавирусом. Из них 191 пациент умер, еще 517 — излечились. Всего в мире на данный момент более 155 тысяч заразившихся.

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