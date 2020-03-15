Маск сравнил смертность от коронавируса и ДТП и потерял миллиарды долларов

Миллиардер Илон Маск усомнился в опасности заражения его подчиненных коронавирусом. Об этом пишет BuzzFeed.

Он разослал сотрудникам письмо, в котором говорится, что COVID-19 не входит даже в первую сотню списка главных угроз здоровью граждан США, а риск умереть от нее ниже, чем погибнуть в автоаварии по дороге домой. Тем не менее, он предложил своим работникам оставаться дома, если они почувствуют недомогание

Ранее Маск назвал панику из-за коронавируса «тупой». После этого стоимость акций его компаний начала резко падать на фоне крупнейшего с 1987 года обвала на рынках США, в ходе которого индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ обрушились почти на 10 процентов. В итоге Маск за неделю потерял более пяти миллиардов долларов, уточняет Forbes.

Из-за коронавируса в Китае временно приостановил работу завод Gigafactory, на котором для компании Tesla производятся аккумуляторы, а также автомобили Model 3 и Model Y.

По последним данным, в мире зафиксировано более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящая в ЕС Швейцария.

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