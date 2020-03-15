Российский Су-35 сочли реальной угрозой для американских истребителей

Российский истребитель Су-35 представляет реальную угрозу для самолетов F-15, F-18 и F-35, состоящих на вооружении ВВС США. Об этом пишет американский журнал National Interest.

Издание отмечает, что на протяжении всей холодной войны американские истребители имели преимущество перед военной авиацией Советского Союза, пока не появился Су-35. Он зарекомендовал себя очень способным противником для современных самолетов США.

Российский истребитель отличается высокой маневренностью, которая может легко превосходить методы уклонения почти всех существующих истребителей четвертого поколения. Су-35 может нести до восьми тонн вооружения на 12 узлах подвески, различные ракеты, а также несколько бомб с лазерным и спутниковым наведением. Истребитель оснащен 30-миллиметровой пушкой ГШ-30-1 со 150 снарядами.

К Су-35 проявляют интерес Китай, Индонезия, Турция, Египет, Алжир, Индия и ОАЭ.

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