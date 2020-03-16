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Более 100 российских дальнобойщиков застряли на границе из-за коронавируса

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Более 100 российских дальнобойщиков застряли на границе Италии и Словении из-за коронавируса. Об этом «Ленте.ру» сообщил один из водителей Алексей Мартынов.

Он рассказал, что после 12 марта Словения и Австрия запретили въезд всего автотранспорта, кроме машин с их госномерами. «Получается, те, кто находился в Италии, оказались заблокированы. На вопросы о том, что нам делать, никто не отвечает», — рассказывает Мартынов. По его словам, всего на границе скопилось более 100 фур из Брянской области, также есть машины из Смоленской и Московской областей.

«Тут на границе условия антисанитарные. Туалет есть, но он не рассчитан на такое массовое скопление машин. В магазинах хлеба нет. Единственное — есть доступ к воде», — добавил мужчина.

Мартынов заявил, что украинские водители, которые также оказались заблокированы, пытались перекрыть дороги в знак протеста, но им пригрозили военными. Спустя некоторое время на границу приехал консул Украины, после чего украинцев начали понемногу пропускать. «А наши водители подходят [к пограничникам] и спрашивают: "Как мы, российские?". Они разводят руками и говорят: "Пришлите вашего консула, будем разговаривать". А нашего консула как такового и нет. Звонили в консульство наше, но что-то вообще по нулям», — отметил россиянин.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в Италии составляет 24,7 тысячи человек. Свыше 1,8 тысячи скончались, еще 2,3 тысячи выздоровели. В Словении заражены 219 человек, умер один.

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