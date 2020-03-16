Решение Конституционного суда по поправкам в Конституцию объяснили

Судьи Конституционного суда (КС) в своем заключении по поправкам в Конституцию противопоставляют характеристику демократического правового государства с его ограничениями принципу народовластия самому принципу народовластия, делая выбор в пользу последнего. Об этом заявил «Ленте.ру» руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«[Судьи Конституционного суда] объясняют это так, что следование данному принципу все равно налагает необходимость избираться, проходить процедуру [выборов], а значит, формальное преодоление [максимального] количества [президентских] сроков не нарушает самой сути ограничения количества сроков пребывания у власти по действующей конституции», — пояснил он.

Также эксперт отметил указание судей на то, что законодатель может учитывать различные историческое факторы принятия того или иного решения, в том числе степень угрозы для государства и общества.

«Это, некоторым образом, калька с речи президента в Госдуме. Видимо, последнее суд использует для того, чтобы окончательно утвердить то решение, которое он вынес», — сказал Кирьян.

Конституционный суд России 16 марта признал закон о поправках у Конституции и порядок их принятия соответствующими ей. В заключении КС, которое заняло 52 страницы, сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование. Заключение направлено президенту России Владимиру Путину, который и обращался к КС с запросом о соответствии положений закона Конституции.

Заключение является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу после опубликования в «Российской газете» и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами, говорится в документе. Президентский запрос рассматривали председатель суда Валерий Зорькин и все остальные судьи КС, кроме Константина Арановского, в конце февраля заявившего, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

14 марта президент Владимир Путин утвердил процедурную часть законопроекта о поправках к Конституции. В справке к закону, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что изменения в главы 3-8 Конституции вступят в силу в случае соблюдения двух условий. Первое условие заключается в обязательном направлении закона в Конституционный суд (это выполнено) и проведении общероссийского голосования. Второе — в необходимости более 50 процентов голосов за изменение Конституции.

Президентский закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в Основном законе, запрете на гей-браки. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

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