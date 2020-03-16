Российского бизнесмена замаскировали под утопленника и сорвали его убийство

В Петербурге задержали 58-летнего предпринимателя Сергея Колодяжного по подозрению в организации убийства соседа по элитному поселку «Медное озеро-2» из-за долга в 50 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, подозреваемого задержали вечером 15 марта в кафе после передачи им предоплаты в один миллион рублей предполагаемому исполнителю убийства. В его роли выступил подполковник МВД из уголовного розыска. На него вышел посредник, который полагал, что перед ним наемник из ДНР.

По данным следствия, Колодяжный предложил за убийство бизнесмена Михаила Климова 200 тысяч евро. Оперативники инсценировали убийство на берегу пруда в парке Сосновка, замаскировав жертву под утопленника.

По данным издания, у Колодяжного накопилось долгов в 200 миллионов рублей перед несколькими людьми.

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