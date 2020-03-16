Певца Шуру экстренно прооперировали из-за грыжи, обнаруженной в желудке. Об этом сам артист сообщил в эфире программы «Звезды сошлись», запись которой опубликована на сайте телеканала НТВ.

«Ничего у меня не болело, но была сильная изжога», — рассказал исполнитель, случайно узнавший о своем недуге во время планового обследования. По словам врачей, грыжа могла образоваться из-за лишнего веса. Они порекомендовали певцу похудеть на 30-40 килограммов. Отмечается, что после нескольких дней в больнице он планирует отправиться на гастроли в Европу.

В 2003 году у Шуры диагностировали рак яичек — тогда ему пришлось перенести операцию и пройти 15 сеансов химиотерапии. В настоящее время он находится в состоянии ремиссии.

Летом 2019 года артист рассказал, что после обнаружения рака от него отвернулись коллеги: «Я заболел, и кроме Лолиты Милявской и Любы Успенской на нашей эстраде от меня отвернулись все. Меня поддержали Алла Борисовна, Игорь Крутой, Люба Успенская и Лолита Милявская. Ну и Димка Маликов чуть-чуть, а все остальные отвернулись жопой, думали, что я уже не приду».

Шура (настоящее имя Александр Медведев) приобрел популярность в 1990-х годах. Среди наиболее известных его композиций — «Отшумели летние дожди», «Твори добро», «Холодная луна» и «Ты не верь слезам».

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