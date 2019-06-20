Певец Шура рассказал о наркозависимости среди российских поп-звезд

Певец Шура в интервью видеоблогерше Анастасии Ивлеевой рассказал о пережитой наркозависимости. Беседа с артистом опубликована на YouTube.

«То, что я был наркозависим очень долгие годы, а потом случилась онкология, — даже это я бы не поменял в своей жизни, потому что это огромный урок для человека», — подчеркнул Шура.

Исполнитель заявил, что похоронил многих друзей-артистов, которые умерли из-за наркотической или алкогольной зависимости. «В свое время, в 90-е, все пожирали наркоту, это вообще не тайна. Кто-то справился, кто-то нет. Я очень переживаю сейчас за здоровье Марины Хлебниковой», — отметил Шура, добавив, что подозревает у заслуженной артистки России алкоголизм. Он предложил собрать ей деньги на лечение.

Певец объяснил, что ему не стыдно рассказывать о своей и чужой зависимости, поскольку это привлекает общественное внимание к важной проблеме.

Шура также рассказал, что после обнаружения рака коллеги отвернулись от него: «Я заболел, и кроме Лолиты Милявской и Любы Успенской на нашей эстраде от меня отвернулись все. Меня поддержала Алла Борисовна, Игорь Крутой, Люба Успенская и Лолита Милявская. Ну и Димка Маликов чуть-чуть, а все остальные отвернулись жопой, думали, что я уже не приду». По словам артиста, эстрадные звезды радовались, считая, что после ухода Шуры со сцены освободится больше «хлебных точек».

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