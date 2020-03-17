Женщину похоронили спустя 100 лет после ее убийства

Тело убитой в 1919 году танцовщицы из английского города Сандерленд было захоронено спустя столетие после ее исчезновения. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Мейми Стюарт (Mamie Stuart) уехала от родителей, когда была подростком, чтобы работать танцовщицей. В 1918 году она вышла замуж за морского инженера Джорджа Шоттона (George Shotton). Они жили в Уэльсе и часто переезжали. В последний раз она связывалась с семьей на Рождество 1919 года. Тогда ей было 26 лет. После этого она перестала выходить на связь, и семья объявила о ее исчезновении.

Шоттона допрашивали по подозрению в убийстве, но было недостаточно доказательств для предъявления ему обвинения. Позже стало известно, что мужчина был двоеженцем, и его посадили в тюрьму.

В 1961 году останки Стюарт были найдены в заброшенной свинцовой шахте на полуострове Гауэр в Уэльсе. Их идентифицировали по принадлежавшим женщине украшениям. К этому времени Шоттон умер, но остались подозрения в том, что это он убил свою жену.

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В 2019 году представители телепрограммы о нераскрытых убийствах связались с внучатой племянницей Стюарт Сьюзи Олднолл (Susie Oldnall) и сообщили ей, что останки женщины до сих пор хранятся в шкафу судебной лаборатории столицы Уэльса Кардиффа. Олднолл решила добиться захоронения останков своей родственницы. «Я не религиозна, но я подумала, что это ужасно. Она была убита, помещена во тьму пещеры на 40 лет, а потом еще 60 лет была в шкафу судебной лаборатории, где ее, по всей видимости, показывали студентам в качестве анатомического экспоната», — сказала она.

Олднолл связалась со старшим судебным патологоанатомом лаборатории доктором Стивеном Лидбиттером (Stephen Leadbeatter). Мужчина рассказал ей, что ему давно предлагали избавиться от останков, но он не решался сделать это, так как предполагал, что за ними могут явиться родственники. Он привез останки Стюарт Олднолл, и в декабре 2019 года женщина вместе с мужем организовала похороны своей двоюродной бабушки. Она нашла могилы родителей Стюарт на кладбище Сандерленда и предала останки земле. «Мы закопали останки, возложили цветы, сказали несколько слов и поехали домой, вот и все», — сказала Олднолл.

Ранее сообщалось, что Юлию Пастрану, известную в XIX веке как «женщина-обезьяна», похоронили в Мексике спустя 150 лет после ее смерти. В последние годы мумия хранилась в закрытом гробу на кафедре анатомии университета Осло.

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