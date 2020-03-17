Воробьев поручил позаботиться о пожилых людях в связи с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил социальному блоку уделить особое внимание одиноким пожилым людям в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 17 марта.

Он отметил, что в такой ситуации мероприятия в рамках «Активного долголетия» придется отменить.

По его словам, он дал поручение министру сельского хозяйства и продовольствия региона проконтролировать своевременное пополнение продуктовых запасов.

Ранее Воробьев призвал воздержаться от проведения любых массовых мероприятий. По его инициативе начала работу «горячая линия», на которой можно узнать последнюю информацию. По словам главы региона, чаще всего жители спрашивают о том, где можно сдать тест на наличие вируса.

В Подмосковье известно о восьми случаях заражения новым коронавирусом. Всего в РФ зафиксировано 93 случая заражения.



