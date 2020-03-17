Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

В Подмосковье необходимо воздержаться от проведения любых массовых мероприятий, заявил губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Тема, которая сегодня всех тревожит — это коронавирус. (...) Нужно воздержаться от проведения мероприятий не только с числом более пяти тысяч человек, но и с меньшим количеством человек», — сказал он.

По его словам, в регионе начала работу «горячая линия», на которой можно узнать последнюю информацию по ситуации. «Важно, чтобы житель был вооружен информацией. В частности, большое количество вопросов поступало о том, как сдать тест на коронавирус», — рассказал он.

Воробьев также заявил, что с 17 марта в регионе вводится система электронных больничных для находящихся на 14-дневном карантине. Такие жители смогут получить компенсацию, не выходя из дома.

В Московской области зафиксировано восемь случаев заражения новым коронавирусом. Все они были госпитализированы.