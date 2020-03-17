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Мечтавшая о богатстве студентка продала девственность за полтора миллиона евро

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Фото: Cinderella Escorts

Мечтавшая о богатстве студентка из Германии заявила, что продала девственность за полтора миллиона евро через специализированный сайт и тем самым осуществила свою мечту. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

21-летняя Изабелла, пожелавшая скрыть свою фамилию, рассказала, что росла в бедной и верующей семье. Ее родители всегда были против секса до брака. Однако в 20 лет немка решила, что еще не встретила мужчину своей мечты, но воздерживаться от близости не хочет. Она решила продать девственность, так как всегда мечтала о богатстве.

«Я считаю, что девственность и секс переоценены. Потому что для меня в этом нет и не было ничего особенного. Заняться сексом впервые — то же самое, что в первый раз поиграть в баскетбол», — заявила Изабелла. Она похвасталась, что могла выбирать, с кем провести ночь, так как несколько человек предложили ей около миллиона евро.

Немка выбрала футбольного менеджера из Германии, который заплатил ей за секс 1,4 миллиона евро (118 миллионов рублей). Она утверждает, что была приятно удивлена, когда впервые с ним встретилась. Мужчина купил ей сумку Gucci в подарок и рассказал много интересного о своей работе и знаменитостях, с которыми он общался. Перед тем как уединиться с ней в номере, он вызвал врача, который убедился, что Изабелла действительно девственница. С утра немка и ее любовник вместе позавтракали, а затем она поехала домой.

Изабелла утверждает, что планирует и дальше встречаться с футбольным менеджером, за что он будет ей каждый месяц давать 10 тысяч евро (826 тысяч рублей).

Деньги она собирается потратить на покупки, путешествия и помощь семье, а также открытие собственного дела. Родители не знают о том, что она сделала, а друзья ее поддерживают.

Ранее сообщалось о девятнадцатилетней уроженке украинского Харькова, которая продала девственность за 1,2 миллиона евро (98,6 миллиона рублей по текущему курсу). Победителем аукциона стал 58-летний бизнесмен из Мюнхена, владеющий сетью фитнес-клубов.

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