Названа особенность внешности наиболее склонных к измене мужчин

Мужчины с бородой и татуировками наиболее склонны к измене. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса онлайн-знакомств для состоящих в браке Illicit Encounters, опубликованные Daily Star.

Всего в исследовании приняла участие тысяча мужчин. Согласно полученным данным, чаще всего изменяют обладатели ухоженной бороды, которые постоянно посещают барбершопы. Их них 58 процентов подтвердили свою неверность партнершам.

На втором месте оказались мужчины с густой щетиной на лице (52 процента), на третьем — с длинной бородой (38 процентов). Тщательно выбритые оказались самыми верными: из них в изменах сознались только 29 процентов.

Кроме того, эксперты установили связь между количеством татуировок на теле мужчин и их склонностью к изменам. В этой категории чаще всего жен обманывают обладатели наколки-«рукава» (руки, полностью покрытой рисунками).

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Также изменщиками оказались любители пирсинга: 54 процента респондентов с такой особенностью заявили, что хотя бы раз изменяли своим супругам.

Эксперты Illicit Encounters заключили, что мужчины, которые чересчур беспокоятся о своей привлекательности, больше других склонны к предательству в браке.

В январе 2019 года британка провела исследование и выяснила, какая женская внешность нравится мужчинам больше всего. Для этого она поочередно загружала свои фотографии с разной прической и в одежде разных стилей на сайт знакомств. В результате наибольшее число пользователей сайта откликнулись на профиль брюнетки, однако они сразу намекали, что заинтересованы в сексе на первом свидании.

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