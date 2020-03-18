«Макдональдс» частично закроется из-за коронавируса

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» начала принимать меры безопасности из-за распространения коронавируса. Например, в американских заведениях посетителей перестанут обслуживать в обеденных залах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Указывается, что клиенты смогут забирать еду с собой или через сервисы доставки. Кроме того, будут закрыты игровые залы для детей.

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Работа фирменных ресторанов в России пока продолжается в обычном режиме. В рамках профилактики коронавируса сеть закупила пять тысяч градусников для контроля температуры сотрудников. «Приобретено девять тысяч литров кожного антисептика, который будет доступен в зонах касс и выдачи заказов для всех желающих бесплатно», — приводит ТАСС выдержку из объявления компании.

По последним данным, в России зарегистрировано более 100 случаев инфицирования. Большинство зараженных находится в Москве. В столице закрыли школы и отменили массовые мероприятия численностью более 50 человек, некоторые компании перевели сотрудников на удаленную работу.

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