Коронавирус вынудит россиян беречь деньги

Распространение коронавируса в России отразится на поведении потребителей: сначала россияне будут скупать товары, но через несколько недель будут вынуждены беречь деньги. По оценкам директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Георгия Остапковича, это произойдет через месяц-два. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, скупать продукты и дезинфицирующие средства будут преимущественно «бэби-бумеры» (люди, рожденные в 1946-1960 годах) и представители «поколения Х» ( те, кто рожден в период с 1961-1980 год). «И нельзя этих людей обвинять в нерациональном потребительском поведении, даже с учетом того, что 30-50 процентов этих товаров ими не будут востребованы», — указал специалист. По мнению Остапковича, россияне «поколения Z» (рожденные после 1995 года) и частично «миллениалы» (1981-1994 годов рождения) будут покупать товары, которые позволят скрасить долгое пребывание дома. Речь идет, например, о велотренажерах и компьютерных играх.

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«Люди перейдут в глухую сберегательную оборону в целях накопления резервов для минимизации дальнейших возможных потерь», — заключил эксперт. Он считает, что частичная изоляция работников может оказать благотворное влияние на объемы производства пищевой промышленности. поскольку у сидящих дома растет аппетит. Кроме того, дополнительным плюсом может стать рост рождаемости.

По последним данным, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования. Большинство из этих людей находится в Москве. В столице закрыли школы и отменили массовые мероприятия численностью более 50 человек, некоторых сотрудников компаний перевели на удаленную работу.

На фоне роста чиста заразившихся россиян призвали не опустошать полки в магазинах. В Ассоциации компаний розничной торговли объявили, что запасов продуктов питания в российских магазинах хватит на восемь недель. Сейчас ретейлеры сообщают о повышенном спросе на гречку, макароны, средства дезинфекции, а также туалетную бумагу.

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