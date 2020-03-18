США отреагировали на возможность расследования о ветеранах Латышского легиона СС

США серьезно относятся к теме расследования преступлений нацистов и готовы рассмотреть информацию об ответственности ветеранов Латышского легиона СС, если представители Москвы обратятся с таким запросом. Так представитель минюста Питер Карр отреагировал на появившийся ранее в России доклад, передает РИА Новости .

«Министерство юстиции уже продемонстрировало, что воспринимает такие подозрения [в причастности к военным преступлениям] очень серьезно и будет их расследовать должным образом», — сказал представитель Вашингтона. Аналогичную позицию высказали и в Канаде.

Накануне сообщалось, что следственный комитет России детально изучит список ветеранов Латышского легиона СС из доклада фонда «Историческая память» и фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки.

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16 марта были обнародованы имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, проживающих в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.

Глава фонда «Историческая память» Александр Дюков напомнил, что легионерам в свое время разрешили жить за рубежом, но там их не проверяли на причастность к военным преступлениям. В годы Великой Отечественной войны латышские каратели уничтожили мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (Новгородская область).

Латышский легион СС был создан нацистской Германией на территории оккупированной Латвии.

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