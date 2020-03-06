Россия осудила мероприятия в память о «лесных братьях» в Латвии

МИД России осудил прошедшее 2 марта мероприятие в память о «лесных братьях», в которых приняли участие представители руководства Латвии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Расцениваем данную сходку и присутствие на ней вице-премьера, министра юстиции и экс-президента Латвии как своего рода репетицию ежегодного шествия в Риге 16 марта ветеранов латышского легиона "Ваффен-СС"», — заявили в министерстве.

В МИД добавили, что российская сторона осуждает подобные попытки переписать историю и «представить "героями", по сути, примитивных убийц и насильников».

«Лесными братьями» неофициально называют националистические формирования, с 1944-го по 1956 год партизанскими методами боровшиеся с советской властью на территории Эстонии, Латвии и Литвы. Эти соединения выступали за восстановление независимости республик, утраченной в 1940 году, после присоединения Прибалтики к СССР. В первые послевоенные годы их численность достигала 30 тысяч человек. Наибольший размах движение приобрело в Литве, где от рук «братьев» погибли более 25 тысяч человек. Советские спецслужбы разгромили деятельность партизанских соединений к концу 1950-х годов.

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