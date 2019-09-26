Латышского политика обвинили в реабилитации нацизма

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против 95-летнего латышского политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

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В 2017 году Лацис переиздал книгу «Латышский легион в свете истины», где изложил историю латышских формирований СС. По версии следствия, в книге одобряются карательные операции Второй мировой войны на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

В СКР считают, что целью книги Лациса было сформировать в обществе мнение о невиновности полицейских батальонов Латышского легиона СС, оправдать и вывести их из-под ответственности.

Висвалдис Лацис — бывший легионер 19-й гренадерской дивизии СС. В октябре 2006 года был избран депутатом парламента от Союза зеленых и крестьян, а в ноябре вошел в состав латвийской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

В 2008 году в Латвии был учрежден День памяти латышских легионеров СС (военизированные формирования нацистской партии, в 1946 году Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией). 16 марта официальные мероприятия традиционно проходят в центре Риги, а также в пригородном селе Лестене, где находится братское кладбище легионеров.

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