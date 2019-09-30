Латышскому министру пообещали неприятности за слова о «Ваффен СС»

Слова министра обороны Латвии Артиса Пабрикса о том, что легионеры «Ваффен СС» являются гордостью латышского народа и государства, не останутся незамеченными и доставят ему неприятности. Об этом заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

По его мнению, слова министра связаны с недавней резолюцией Европарламента, согласно которой коммунизм был приравнен к нацизму. «На самом деле никаких положительных слов про нацизм в резолюции сказано не было, команды на его реабилитацию не поступило, и прославление нацистской оккупационной армии до сих пор неприемлемо для западных партнеров», — пояснил Митрофанов. Он добавил, что Пабрикс «чересчур воодушевился» документом.

Митрофанов уверен, что слова министра обороны будут иметь неприятные последствия на международном уровне как для самого военного, так и для Латвии в целом, поскольку они нанесли имиджу страны урон.

Ранее Пабрикс заявил журналистам, что члены латышского добровольческого легиона «Ваффен СС» являются гордостью латышей и Латвии. Он призвал чтить и «никому не позволять опорочить» память легионеров в ходе торжественных мероприятий в 75-ю годовщину боев в Моренской волости.

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26 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 95-летнего латышского политика и ветерана легиона СС Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма. По версии следствия, в 2017 году Лацис переиздал книгу «Латышский легион в свете истины», в которой он одобряет карательные операции на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей в годы Второй мировой войны.

Латышский добровольческий легион СС был создан в годы Второй мировой войны германским командованием из двух гренадерских дивизий. 24 марта 1943 года рейхсминистр внутренних дел Германии Генрих Гиммлер издал приказ, согласно которому понятие «латышский легион» стало общим обозначением для всех латышей, которые проходили службу в местных воинских формированиях. В ходе войны легионеры принимали непосредственное участие в карательных акциях против гражданского населения и военнопленных.

В 2008 году в Латвии был учрежден День памяти латышских легионеров СС (военизированные формирования нацистской партии, в 1946 году Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией). Официальные мероприятия традиционно проходят в центре Риги, а также в пригородном селе Лестене, где находится братское кладбище легионеров, 16 марта.

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