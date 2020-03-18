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Автор песен Post Malone заразился коронавирусом и поделился тяжелыми симптомами

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Эндрю Уатт
Эндрю Уатт
Фото: @thisiswatt

Лауреат премии «Грэмми» Эндрю Уатт, автор песен таких исполнителей, как Post Malone, Джастин Бибер, Оззи Осборн и Карди Би, заразился коронавирусом. 29-летний американский музыкант поделился в Instagram крайне тяжелыми симптомами болезни.

Артист сравнил свое состояние с «попаданием под автобус». По его словам, он начал чувствовать недомогание утром 6 марта. «Я не мог вылезти из кровати несколько дней, у меня держалась температура. Меня посетил врач, сказавший, что у меня обычная простуда, и я точно не мог подхватить COVID-19, потому что не выезжал за пределы страны, а все, чем занимался — сидел в студии или дома», — написал Уатт.

По его словам, он все же решил самоизолироваться на всякий случай. Жаропонижающие, которыми он пытался сбить температуру, не помогали. «У меня начался бред, а затем — сухой кашель... я рванул в больницу и умолял протестировать меня на COVID-19, потому что эта "простуда" никак не уходила. Мне отказали из-за федеральных ограничений. Я умолял, просил, и в итоге мне сделали рентген груди. И нашли вирусную пневмонию... а тест так и не сделали», — пожаловался музыкант.

По словам Уатта, ему все же удалось сдать тест через частного врача. У него выявили коронавирус. Он отметил, что сейчас температура немного спала и у него появился аппетит, однако дышать все еще очень трудно. Уатт подчеркнул, что ему всего 29 лет и что до заболевания не испытывал особых проблем со здоровьем. Он призвал подписчиков серьезно отнестись к пандемии коронавируса.

17 марта заразившаяся коронавирусом актриса Ольга Куриленко заявила, что лондонские врачи отказались везти ее в больницу из-за того, что медучреждения оказались переполнены.

Как спастись от коронавируса?

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;



— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;



— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;



— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;



— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);



— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;



— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;



— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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