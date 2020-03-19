Россиянка предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Жительница города Свободный Амурской области предстанет перед судом за фейки о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Отмечается, что женщина в социальных сетях заявляла о заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области, однако это не соответствовало действительности. В министерстве сообщили, что на россиянку составили административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у граждан должна быть вся информация по коронавирусу. «Нужно исключить поводы для вредных и пустых слухов и спекуляций», — подчеркнул российский лидер.

В России зафиксировано 147 случаев заражения. Большая часть инфицированных находится в Москве. Многие российские регионы ввели режим повышенной готовности в связи с распространением инфекции.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 218,6 тысячи человек, более 8,8 тысячи умерли, а 84,1 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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